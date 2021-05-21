新冠肺炎疫情升溫，台灣本土個案激增，全台進入三級防疫警戒，民眾外出一律要戴上口罩。一名女網友昨（20日）透露，前往藥局買了兩盒口罩備用，沒想到回家拆開發現，整盒口罩竟都是「雙壓條」設計，讓她相當納悶，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在《Dcard》PO文指出，前一天在藥局買了兩盒口罩，沒想到隔天拆開看才發現，這款口罩居然是「雙壓條」設計，讓她感到十分困惑，「一個口罩居然有兩個壓條？感覺好奇怪…」畫面中可見，原PO所購入的盒裝藍色口罩與一般口罩沒有太大區別，除了鼻子部位原有的壓條可逕行調整之外，口罩中央還多了一處壓條設計。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「第一次看到這種的，感覺很好用耶」、「讓口罩更立體之類的嗎」、「我也是現在才知道有這種」。

此外也有不少內行網友出言解答，「口罩更立體，不會黏著嘴巴，已經很多日本品牌都是這一款的了」、「用過兩個壓條的，真的很好用喔！嘴巴那邊更挺，呼吸講話都不會影響」、「對有眼鏡的人來說很友善，不會起霧」、「有支撐條的真的比較好用！口罩比較立體，終於可以好好呼吸了」、「我媽媽最近就是買有兩個壓條的口罩，真的蠻好戴的，講話吸氣的時候，不會順便把口罩吸進來」。

(中時新聞網)