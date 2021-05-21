新冠肺炎本土疫情升溫，個案多集中在雙北地區。中央流行疫情指揮中心表示，目前雙北的應變醫院已經啟動全面清空，收治染疫的輕症、嚴重病人等。指揮官陳時中說，專責病房和醫院接下來應把病房清出，不收非新冠肺炎個案，禮拜一起健保也不會給付。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，SARS時代以來，就有傳染病防治醫療網的體系，22縣市都有各自的縣市應變醫院，其中6家被指定為網區應變醫院。

羅一鈞表示，台北的應變醫院為和平醫院，新北則是聯合醫院三重院區。由於雙北疫情升溫，這2家醫院近期已經啟動全面清空，清出病床收治輕症和嚴重病人。目前和平醫院已完成初步程序，共有100多張病床，聯醫三重院區還在最後的清空階段，之後再提供病床數。

指揮官陳時中說，現在已經在清空專責病房和醫院，希望趕快把佔據病房，而不是感染新冠病毒的清出，專責病房若無法清出的，禮拜一健保將不再給付。

對於專責病房、專責醫院及應變醫院的分別，衛福部次長石崇良說明，專責病房指醫院裡的其中一區，病房裡面有許多病室，但該病房內的所有病室都只收新冠肺炎個案，採取的是1人1室的方式。專責醫院則是應變醫院的俗稱，意思是整家醫院都只收感染者，不再收其他個案。

石崇良舉例，台大醫院會有移植手術等需求，因此就只會在特定樓層設立專責病房，而和平醫院是應變醫院，在未啟動前是正常運作，啟動後則全院轉為專責醫院，只收確診個案，已有的其他病患則只出不進。

(中時 )