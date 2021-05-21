台北凱撒大飯店今（21日）於飯店官方網站宣布即日起暫時停止對外營業，全館包含住宿、餐飲皆不對外開放；飯店FB官方粉絲團則發貼文公告：「配合政府防疫疫情期間，本飯店將做內部清潔、消毒與維護保養設備作業，此段時間將暫停營業。」內文也備註，若有退券需求請直接致電總機，該貼文一出即引來許多網友紛紛留言「功德一件！」、「感謝你們」、「覺得感動」等訊息表達支持。

疫情連日爆出上百確診案例，近日飯店業陸續宣布不接新房客來防疫的消息，如凱達大飯店自5/18開始不接新房客，凱達大飯店表示，已訂房的長住房客可住到5/31，而館內餐廳皆不營運，6月開始將進行全館封館維修。

台北福華大飯店也在昨日於官網宣布暫停接新房客至5/28，台北福華大飯店表示，主要是為了降低員工與賓客接觸來因應政府的防疫措施，飯店預計將於5/29重新接新房客訂房，對於飯店內已入住的長住房客，仍提供客房及餐飲服務。

雲朗觀光集團旗下5家飯店也陸續宣布休館，雲朗觀光集團表示，考量全國疫情升溫，配合防疫暫時休館，翰品酒店新莊、兆品酒店嘉義目前預計休館至5/31，而翰品酒店花蓮則是休館至5/27，今日最新決定將位於宜蘭的兆品酒店礁溪全館休館至5/28、品文旅礁溪全館休館至6/8。

北投春天酒店也在日前於FB官方粉絲專頁公告，全館包含客房、餐廳等暫停營業至5/31，並指出休館期間原本有訂房與訂餐的賓客，飯店將會逐一電話通知，休館期間將會根據情況改變或延長。

(中時 )