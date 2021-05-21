遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》今(21)日正式公布《彈射世界》繁中版遊戲代言人－「彈珠邰」邰智源，首度曝光廣告拍攝幕後花絮及首支廣告預告片！為了讓玩家們在第一時間體驗遊戲魅力，官方同步宣布，將於5月24日中午12點開放「預先下載」，讓玩家在《彈射世界》5月26日開服當天就能即刻爽快開打！

《彈射世界》代言人「彈珠邰」廣告預告片－臥室篇

《彈射世界》代言人「彈珠邰」廣告預告片－我是彈珠邰篇

《彈射世界》廣告幕後花絮

《彈射世界》Cygames專務董事木村唯人祝賀影片

《彈射世界》5月26日開服、今日搶先公開遊戲代言人「彈珠邰」的首度曝光宣傳預告片！

迎接《彈射世界》繁中版即將上市，遊戲橘子獨家邀請近年以知名網路實境節目再創演藝高峰、深受粉絲喜愛的地表最強阿公－邰智源，化身「彈珠邰」擔任遊戲代言人！今(21)日官方獨家曝光廣告拍攝幕後花絮、以及首支廣告預告片。廣告以快節奏風格搭配各種轉折的突發劇情，呈現日式幽默感，邰智源更睽違二十年再度挑戰吊鋼絲，於拍攝現場靈活地到處彈飛，並大喊「現在什麼撞況？！」來呼應《彈射世界》遊戲玩法特色，敬請期待遊戲正式開服。

雙平台預先下載、5月24日搶先開放！釋出Cygames專務董事祝賀影片

《彈射世界》繁中版將於5月26日開服，為讓玩家們第一時間體驗遊戲魅力，官方同步宣布，將於5月24日中午12點搶先開放雙平台「預先下載」，遊戲開服後可立即享受遊戲的爽快戰鬥關卡，並穿梭於充滿變化、多彩繽紛的各種世界中，展開精彩的冒險！

為慶祝即將開服，Cygames專務董事－木村唯人特別錄製祝賀影片，對一直支持著Cygames旗下遊戲的繁體中文圈玩家們表達感謝之意。為帶給繁體中文圈玩家最高品質的遊戲內容及體驗，並展現遊戲在地化經營的誠意，Cygames與遊戲橘子在籌備期間不斷致力於在地化的開發及調整，希望能讓玩家盡情體驗《彈射世界》的遊戲魅力！

《彈射世界》5月24日開放預先下載

現在什麼撞況？！《彈射世界》遊戲系統及玩法大公開！

《彈射世界》玩法設計以「彈珠台」為基礎，並加入冒險劇情、角色培養、戰鬥系統等RPG元素，是能夠輕鬆遊玩的全新風格動作RPG遊戲。遊戲承襲了Cygames旗下作品的精緻畫風，每位角色都可在進化後欣賞到與進化前不同的全新造型，玩家將於遊戲中與各式各樣的角色相遇，並展開華麗的冒險。以下將為大家介紹一些本遊戲的系統及玩法。

※編組隊伍

玩家能夠在進入戰鬥前自由編組隊伍，總共可編入六位角色，包含三位主要角色及三位共鳴角色。隊長擁有專屬的「隊長特性」，而共鳴角色則會在主要角色發動技能的同時發動技能，試著搭配各種組合，讓實力最大化，做出自己專屬的隊伍吧。

《彈射世界》編組隊伍

※角色強化

強化角色等級後可提升角色的HP值、攻擊力等基本數值。除了能直接進行戰鬥來提升角色等級之外，也能前往角色頁面中的「Lv強化」畫面，以消耗累積經驗值的方式來進行等級強化。另外只要消耗相同角色所累積的堆疊數或「破星結晶」，即可使用「上限解放」功能來提升角色等級上限，進一步強化角色能力。

《彈射世界》強化角色Lv值

※以「瑪納圖板」學習能力

前往「瑪納圖板」學習能力，即可提升HP上限或攻擊力等各種數值。選取「瑪納圖板」內的格子後，可透過消耗瑪納和各種屬性元素，來解放角色專屬故事或取得、強化角色的能力及技能。

《彈射世界》瑪納圖板

※裝備覺醒

裝備道具可提升角色數值或賦予角色能力，獲得相同裝備時將增加裝備的堆疊數，只要消耗裝備的堆疊數，就能使裝備覺醒，並獲得更強大的戰鬥力。

※協力戰鬥

以單人遊玩的方式完成特定的BOSS戰後，即可在BOSS戰頁面中，透過自動募集或招募夥伴的方式，與1至2位玩家一起挑戰BOSS。多人遊玩中，只要在其他玩家使用技能時看準時機使用技能，就能發動「技能連鎖」，以更有效率的方式造成傷害。

《彈射世界》協力戰鬥

(科技)