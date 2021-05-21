原料價格上漲，緬甸及越南等東南亞地區因政治、疫情影響銷售，加上台幣升值，紙尿褲廠泰昇-KY(8480)、塑膠地板廠美喆-KY(8466)第二季營運干擾因素可望逐漸減少，市場預期，二家廠商營運第二季即可改善，下半年就可有較顯著的成長。

美喆首季合併營收較去年同期成長16.5％；但，受到人民幣兌美元匯率升值、以及PVC原料價格大幅上升，使得成本增加等不利因素影響，第一季稅後淨利0.34億元，年減46.15％，EPS0.51元。

為降低原物料、匯率價格波動等不利因素對營運的持續衝擊，美喆預期，集團已針對旗下LVT、SPC石塑地磚全面調漲產品價格，預期整體效益可望在第2季顯現，下半年獲利就可恢復成長。

泰昇首季則因柬埔寨疫情爆發與緬甸政治紛擾，再加上新台幣持續升值影響，致使營收及獲利衰退，稅後淨利0.91億元，年減12.7%，每股盈餘為2.31元。

泰昇指出，第二季的4月柬埔寨及緬甸銷售情況仍恢復較為緩慢；為加速營運成長動能，公司在第2季陸續推出新一代紙尿褲產品，將大幅提升產品競爭力並拉動營收成長。

至於在原材料方面，泰昇指出，報價雖仍呈現上漲趨勢，但已提早因應備足庫存以減低衝擊。同時，公司也會考慮評估調漲產品售價以合理反應原材料成本增加。

泰昇預期，第2季如市場干擾因素減緩，消費力道可望回溫，再加上新品上市帶動，整體營收力拼恢復成長。

(工商 )