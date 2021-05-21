為了感謝前線辛苦抗疫的醫護、警消人員，珍煮丹今（21日）於台大醫院急診部、衛生福利部臺北醫院、高雄長庚醫院、台北市消防局石牌分隊等快閃外送，共計送出1000杯珍煮丹招牌黑糖珍珠鮮奶挺抗疫。全台門市6月8日前也發起「防疫英雄感恩回饋活動」，醫護人員及外送人員憑可識別身份的本人證件或制服，可享全品項杯杯折10元優惠。

為加強抗疫還推出無接觸點餐，在各個外送平台都有不同優惠，5月28日前於「Uber Eats」單筆消費滿300元折60元、「foodpanda單筆滿50元打9折」、「你訂」及「珍煮丹外送平台」則是消費滿300元打9折與黑金旺來系列新品折10元等優惠。

鼓勵消費者以外帶、預約快取方式，縮短停留時間，且在每杯飲品上準備「暖心杯貼小語」，像是：「抗疫守則，待在家耍廢是原則」、「儘管世界那麽不如所願，還是要保持笑容」等正能量小語錄。

珍煮丹每杯飲品備有「暖心杯貼小語」，貼上像是：「抗疫守則，待在家耍廢是原則」、「儘管世界那麽不如所願，還是要保持笑容」等正能量小語錄

(中時 )