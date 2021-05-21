近期NB終端需求出現雜音，市場擔心下半年恐旺季不旺，對此，電源廠-群電(6412)及電池模組廠-新普(6121)認為，目前NB市況還不錯，唯一變數是IC元件，如果IC供應順暢，下半年旺季可期。

歐美各國因疫苗施打順利陸續解封，返工返校比例逐漸攀升，加上過去一年居家辦公及線上教學大舉購置NB，雖然NB市況仍佳，但已有部分NB零組件廠感受到終端客戶下單及拉貨較之前趨緩，NB下半年旺季是否落空受關注，不過群電及新普科均認為，下半年仍有旺季。

群電第1季合併營業收入為99.82億元，年增48.8%，創下單季歷史次高，受惠於較佳產品組合，單季毛利率達16.5%，年增1.3個百分點，營業淨利率7.7%，年增2.4個百分點，均創下歷年同期新高，歸屬於稅後盈餘為5.79億元，年增333.8%，創下歷年同期新高，每股盈餘為1.49元；累計1到4月合併營收達131.45億元，年增32.4%，創歷年同期新高。

群電表示，第2季原物料供需缺口擴大，公司部分出貨動能恐受料況影響，預估第2季營收與去年下半年旺季差不多，由於產品組合較佳，且公司已陸續向客戶調漲價格，毛利率可望維持第1季水準，雖然歐美陸續解封，但PC需求回升，NB也未見到下滑，整體市況還是很熱絡，預估下半年NB需求可維持高峰，至於出貨則須視IC供貨狀況，若IC供應順暢，下半年旺季可期。

儘管客戶也有長短料狀況，但因每家NB客戶拉貨時程不一搭配得還不錯，對新普科出貨影響有限，新普科第1季合併營收為224.18億元，年成長54.77%，創下歷年同期新高，單季合併毛利率為13.05%，年增3.21個百分點，稅後盈餘為13.45億元，年增1.02倍，為歷年同期新高，每股盈餘為7.28元；累計前4月合併營收為303.62億元，年成長45.71%。

新普科表示，由於不同客戶拉貨時程搭配還不錯，樂觀看待第2季營運，預期第2季可望比第1季好，目前訂單能見度還不錯，第3季旺季仍是可期。

(時報資訊)