和億生活集團因應國內疫情升溫衝擊，宣布旗下「添好運」及「了凡」門市至28日縮短營業時間、「添好運」全台門市僅提供外帶外送，並攜手外送平台祭出外送及訂餐自取優惠、醫護軍警消外帶半價、電話預約自取免下車取餐等多重優惠，力撐營運表現。

同時，和億生活集團去年因應疫情推出冷凍冷藏商品、自建電商平台「和億購物」，此次因應亦再度升溫，宣布強化跨平台銷售通路合作，包括攜手票券販售龍頭GOMAJI、與MOMO電商平台祭出限時回饋購物金活動等，積極衝刺網購「宅經濟」商機填補衝擊缺口。

和億生活集團執行長蘇嬉螢表示，此次疫情再度蔓延且更加嚴峻，除提醒同仁做好各項防疫措施外，亦響應政府政策在添好運、了凡及自有商場HOYII北車站執行「簡訊實聯制」，叮嚀各部室主管關懷部屬，加強食材及出餐品質、效率，務求消費者安全放心。

蘇嬉螢指出，近期國內疫情再度升溫，帶動集團冷凍冷藏商品業績跳增5倍，外帶及外送業績亦分別成長6成。不過，一年多來的疫情對觀光餐飲業帶來頗大衝擊，呼籲政府應儘速提出並立法通過各項紓困及補助方案，使企業能撐過更為嚴峻的疫情，一起守護台灣。

(時報資訊)