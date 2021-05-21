疫情升溫，學生族群居家學習比重攀升，亞太電(3682)、台灣之星分別免費贊助1萬門45天4G不限速上網吃到飽預付卡、8000個45日免費4G上網吃到飽門號，讓弱勢學童們在疫情期間學習不中斷。

亞太電今(21)日正式宣布加碼贊助1萬門45天4G不限速上網吃到飽預付卡，由教育部統籌分配，公私部門共同協力，確保弱勢學童們在疫情期間學習不中斷。針對全台停課學童，亞太電信數位門市同步祭出業界唯一免綁約的「抗疫優惠專案」，提供月租238元4G不限速上網吃到飽、網外市話贈送40分鐘方案外，同時提供中度上網使用者月租98元及148元兩種選擇，每月分別贈送8GB及10GB流量，流量用畢分別享3Mbps及12 Mbps輕速上網吃到飽，購卡到開通只要10分鐘，24小時不打烊，線上申辦減少外出染疫風險，同時滿足短期停課遠距教學需求。

針對經濟弱勢學生，台灣之星也配合教育部因應疫情停課居家線上學習規劃，提供8,000個45日免費4G上網吃到飽門號，由教育部統籌分配，幫助經濟弱勢學生在防疫期間線上學習不間斷。此外，台灣之星原本就已提供的「免費試用一個月防疫專案」，全台學生或學生家長只要有需要、無論是新朋友或老客戶，只要在過去一年沒有申請過，就可至台灣之星全台實體及網路門市進行申請，可享4G+5G不限速上網吃到飽，網內互打免費、網外+市話贈送10分鐘。

(時報資訊)