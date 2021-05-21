新冠肺炎疫情升溫，本土確診案例更是連七天破百，如今全台進入第三級防疫警戒，也讓民眾幾乎都待在家中防疫，主播黃怡文則透露處於疫情嚴峻之際，居住的社區管委會還要請「外包廠商」進入大樓幫植物噴藥，讓她無奈表示：「真的很奇葩」。

主播黃怡文在臉書貼出社區公告，內容表示要請「外包廠商」進來大樓幫植物噴藥，由於正處疫情緊張時期，讓她留紙條反應：「這是什麼必要性活動？」沒想到管委會卻繼續公告：「這是例行性蟲害防治」，讓她忍不住驚呼：「學生上課都可以停了，我不知道園藝維護這麼重要，停不得，如果是消毒我可以接受，但人活命都有問題，還堅持植物的生命為優先，也真的很奇葩」。

沒想到再向總幹事反應此事，確遭到對方掛電話，她表示新冠肺炎疫情升溫，病毒已到處流竄，目前當務之急最該做的事，就是減少接觸和非必要活動，接著強調絕非歧視，但假設消毒的包廠商有人確診，那除蟲還是很重要的事嗎？還會同意外包廠商來幫植物驅蟲嗎？屆時後果絕對是不堪設想。

對此，網友也紛紛留言：「我們社區之前還公告，不准住戶在陽台上曬衣服及棉被，根本沒權利這麼做呀」、「我社區的管委會也是一群從月球移居來台灣的，邏輯思維很令人無解呀」、「這種時期當然不同意，跟衛生局投訴看看吧」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)