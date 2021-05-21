台南市的防疫旅館需具備相關的防疫SOP措施。（觀旅局提供／洪榮志台南傳真）

新冠肺炎本土疫情大爆發，台南市提供居家檢疫的防疫旅館到底夠不夠用？市府觀光旅遊局長郭貞慧表示，目前全市的防疫旅館共有548間房，18日的住宿率達78％，另有228房業者已簽同意書，將會同衛生局場勘符合條件後，最快在1周左右即可輔導上線。

郭貞慧強調，全市200多家旅館中，約有30％是管理人員不足的老舊旅館，加上又有許多旅館因為設在住商混合的大樓內，需取得其他住戶的同意，導致大幅增加房數有難度，但該局已盤點香客大樓、勞工育樂中心、國軍英雄中心等1081房適合作為防疫入住設施，正爭取是否能夠加入下一波防疫旅館的行列。

郭貞慧表示，台南市共有200多家旅館及400多家民宿；其中，旅館房間總數為1萬2456間房。目前全市防疫旅館有18家總房數548房，還有228房業者已經簽同意書，只要觀旅、衛生局會同前往現勘符合條件後，最快1周左右即可輔導上線成為防疫旅館。

郭貞慧認為，想要成為防疫旅館需具備一些條件，首先是要24小時都有人管理；其次是相關的防疫SOP措施必須做得到。台南市的旅舍業升級成防疫旅館有一定的難度，主要原因在於只有老阿公、老阿婆經營的老舊旅館約占30％，恐怕無法落實防疫旅館要求的防疫SOP措施，因此必須先扣除。

其次，台南市有許多旅館隱藏在住混合大樓內，並非獨棟；這些旅館即使同意成為防疫旅館，也需取得大樓全體住戶及商家的同意書，往往就因為無法取得同意書，讓業者有心卻無力。

郭貞慧還說，部分旅館儘管業者同意，但老闆娘或員工反對，導致觀旅局必須一再派員前往溝通，反覆遊說所有利害關係人同意後，才能取得同意書，也造成防疫旅館增加房數出現困難。

此外，即使業者同意，場勘也通過，並順利成為防疫旅館後，觀旅局還是得每2周前往輔導1次，了解業者、員工有否落實相關的防疫SOP措施；萬一發現有缺失就會加強輔導，一旦違規嚴重更會取消成為防疫旅館的資格。郭貞慧指出，從去年疫情爆發以來，就有百餘房被取消資格。

郭貞慧呼籲，旅館或民宿只要同意升級為防疫旅館，業者及家人、員工均享有免費優先施打疫苗的優惠；同時這段期間的事業廢棄物也都由環保局免費代為清運；萬一房客染疫，館內的清消工作也都由衛生局負責，業者、員工與房客幾乎不會有實體接觸，請不必擔心。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時 )