《路透社》21日引述2名知情人士報導，隨著美國正朝新冠肺炎疫苗最大出口國邁進，拉丁美洲國家未來幾週內，有望收到數百萬劑美國製造的新冠肺炎疫苗。由於中國大陸積極展開疫苗外交，瞄向美國後院；更一度傳出台灣邦交國宏都拉斯恐因疫苗轉而擁抱大陸，如今傳出美國有意向拉美出口疫苗，被視為平衡北京外交影響力之舉。

報導披露，美國有意將承諾出口至國際的8千萬劑美國新冠疫苗，優先提供給拉丁美洲國家。另有消息人士透露，與此同時輝瑞已將其生產的數百萬劑疫苗，出口至中南美洲國家。

《路透社》分析，目前多個拉丁美洲國家正面臨新冠疫情嚴重爆發；其中，巴西一直是新冠肺炎的重災國。截至本週為止，巴西新冠肺炎確診數已逾1,500萬例，因新冠肺炎而死的人數達40萬人。

另有消息管道吐露，與德國生技企業BioNTech SE合作疫苗研發的輝瑞大藥廠，由於其在美國境內的產量已超過美國國內疫苗需求，故每週將生產約1,000萬劑疫苗提供出口。

消息人士指出，輝瑞正由密西根州的工廠，向加拿大、墨西哥與數十個拉美國家出口疫苗；中南美洲受惠國家包括巴西、哥斯大黎加、厄瓜多、秘魯與烏拉圭。

至於輝瑞為何將疫苗送往拉丁美洲，另一個考量原因為工廠靠近中南美洲，享有地理優勢；加上美國藥商的目標本來就是向中低收入國家，提供更多的疫苗。

至於白宮，則仍在考慮如何統籌分配送往國外的疫苗；不過，美國總統拜登仍未做出最終拍板。但可確信的是，優先提供拉丁美洲國家這一觀點，擁有強大的說服力。畢竟，這樣最符合美國人民的意義。

然而，也有知情人士抱持不同觀點，認為分享疫苗的標準將依據流行病學的考量。換言之，為阻止疫情擴散，地理靈活性將是考量點之一，好讓政府可依據大流行的變化做出調整。

此外，《路透社》也披露白宮有意向其他國家、地區提供6,000萬劑的美國製AZ疫苗，該疫苗目前還未在美國授權使用。

《路透社》分析，事實上，美國正加速與大陸、俄國的競爭，一方面加深在全球各地的連結，並以疫苗外交擴大其地緣政治影響力。美聯邦參議員羅姆尼(Mitt Romney)則呼籲，美國應加速全球疫苗分享，進而向陸、俄這兩個全球競爭對手疫苗角力。

稍早，美國官員才表示，將透過COVAX計畫大量捐贈新冠疫苗，並在世界衛生組織領頭下分配疫苗數量給較貧窮國家。這些反應出隨著疫苗接種的成功推廣，美國國內對疫苗的需求愈來愈低，讓其有望成為全球新冠疫苗的最大供應國。

目前逾60%的美國成年人，接受過至少1劑的新冠疫苗。與此同時，印度、巴西正積極爭取疫苗，以控制國內嚴峻的疫情。至今巴西僅有13%的民眾接種疫苗，而該國平均每天會有近6.5萬確診病例。

(中時新聞網)