搭乘大眾運輸工具要戴口罩，但46歲葉姓婦人，20日下午搭乘台中市公車、行經台灣大道二段時，竟將口罩拉到下巴處，同車民眾及司機勸導、要求她戴好口罩，葉婦卻大聲飆罵，甚至對隨後趕到的員警咆哮，台中市政府認為她違反規定又態度不佳，裁罰9000元。

有民眾將葉婦在公車上的行徑錄下、PO上「記者爆料網」，從影片中可看到，葉婦口罩只戴到下巴處、未遮住口鼻，遭同車民眾勸導，她不但不聽勸、竟大聲謾罵對方，指「我到現在還沒吃飯，還要在這裡，要去賺錢」、「我呼吸困難」、「兩隻豬哥欺負我一個」，讓同車民眾與駕駛相當頭大。

緊接著，葉姓婦人又嗆聲說要打電話給台中市交通局，接著拿起手機就是一連串飆罵，並嗆聲「拍給大家看」。因當時公車正巧行經台灣大道二段，現場民眾報警後，台中市警局第一分局民權派出所即派員警到場處理，但葉婦站在公車內堅持不下車、還與員警對峙。

從影片中可看到，葉婦拖著行李、站在公車上，而車外的員警不斷要她戴好口罩，葉婦卻反駁「我身體不舒服，你還要拍給大家看嗎」、「我沒有拿下口罩啊」，並揚言要坐車到廣三SOGO百貨，最後員警不斷要求她「口鼻要遮住」、下車再說，葉婦才終於乖乖戴好口罩。

台中市政府指出，根據《傳染病防治法》規定，搭乘大眾運輸必須全程戴口罩，若違規將可裁罰3000元至1萬5000元罰鍰，葉姓婦人上車後假稱要講手機、故意將口罩拉到下巴處，經勸導不但不聽、還大聲咆哮，前後長達40分鐘，考量大眾運輸是密閉空間、車內還有其他乘客，決定裁罰9000元。

(中時 )