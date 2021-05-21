疫情追追追！從華航諾富特到萬華茶藝館 全台確診大爆發一次看

三軍總醫院內湖院區今天傳出院內有三人感染，三總稍早發出新聞稿表示，為因應新冠肺炎疫情警戒標準提升，本院自15日起主動擴大進行住院病患的PCR篩檢，迄18日止已篩檢845名，共發現三人確診，分別為住院病患、同病房的護理人員以及另一名外包的護佐人員。

三總表示，18日檢出一名陽性住院病患後，隨即分批展開全病房工作人員全面篩檢共120人。第一波55人篩檢均呈陰性，第二波65人篩檢中有一名外包人力的護佐人員及一名同病房的護理人員呈陽性反應。

三總指出，後來也對該病房環境採檢 36個位點PCR檢測皆為陰性，目前已暫停該病房收治新病人，並持續針對病房病人及工作人員，進行健康監測及追蹤檢測。

三總指出，本案已通報衛生主管機關，依中央流行疫情指揮中心指導進行個案應處，並實施病房清空及環境消毒，後續確診個案相關診治情況將由指揮中心統一說明。

三軍總醫院強調，為確保院區潔淨，本院自即刻起停止所有常規手術，新病人入院及門診均降載，亦針對外包人員進行 全面篩檢，衝擊醫療量能，屬於不得已，本院將持續配合中央 整體防疫指導。

(中時 )