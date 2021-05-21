因應疫情升溫，立法院會今進行線上會議測試，並進行線上表決程序測試，民進黨立委鄭運鵬為此擔憂，指紋確認恐有傳播風險，建議是不是有可能開發「腳紋」辨識。聽到鄭運鵬的說法，宅神朱學恒和網友都笑歪了，有網友表示，快頒諾貝爾發明獎給鄭運鵬。

立法院會今（21日）進行線上會議測試，並進行線上表決程序測試，鄭運鵬質疑，線上視訊表決如果不是指紋確認，這種表決恐怕未必是立委本人參與表決，助理也能代按表決鈕，建議研發指紋確認系統，若擔心手指會有傳播風險，是不是可能開發「腳紋」辨識，他相信腳紋和指紋一樣都是獨一無二的，他判斷，手機的指紋辨識輸入腳紋，一樣可以做到。

對此，朱學恒也隨即在臉書發文表示，「疫情這麼緊繃，竟然能讓我笑出聲，我真是佩服了，腳紋咧哈哈哈哈」，大批網友也在其PO文底下留言表示，「天啊！快頒諾貝爾發明獎給他」、「用奶頭辨識才是正解，大家都有，平常不暴露在外也不太會像腳那麼噁爛」、「靠！是有多憨，才能提出這樣的意見，綠委做到了，讓人大開眼界」、「有味道的提案」。

更有網友笑言，「只有民進黨才可以超越民進黨」、「是腦袋破洞，還是裝了不該裝的東西，還可以領高薪，愧對納稅人」、「虹膜這種東西，立委諸公知道嗎」、「桃園出人材啊」、「笑歪了，這種腦廻路，不得不服」。

(中時新聞網)