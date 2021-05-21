有些人對於生活一直都保持著非常隨性的態度，很享受休閒愜意的日子，不願每天活在忙碌的氛圍中，雖然看似有點懶，但是生活品質卻一點都不差，搜狐網命理專欄點名，天蠍座、水瓶座以及處女座的女性一生最受寵，身邊常常會出現願意幫助她們的人，好運也常伴隨在周圍。

▍1.雙魚座

雙魚女非常單純且和善，很深受身邊的人喜歡，而且她經常表現出柔弱的一面，讓旁人對她產生保護慾，而她們也非常享受別人的照顧。雙魚座喜歡悠閒簡單的生活，所以她對於物質條件沒有很大的慾望，只要擁有一個讓自己舒服的家，她就會很滿足，所以她也不會為了提高生活品質，而每天生活在忙碌的氣氛當中。而雙魚座的懶是出了名的，只要身邊有一個與自己非常親近的人，她們就會在生活上完全依賴對方，只要對方會做，雙魚女絕對不會自己動手。

▍2.白羊座

白羊女的思想單純，直率的性格非常討人喜歡，而且她們會把所有情緒都寫在臉上，也是一個少根筋的人，所以非常容易受騙，總讓身邊的朋友會忍不住想要保護她們，不願看到白羊女受到傷害，因此也漸漸地養成她們「懶」的特性。除了懶得動以外，還會懶得思考，白羊女常常呈現放空的狀態，而且在沒有朋友陪在身邊的日子，她們的生活完全是一塌糊塗，沒有任何的時間觀念，得過且過就是她們的生活態度。

▍3.巨蟹座

巨蟹女的懶和其他人有所不同，她們狀態和情緒有著密切的關係，當巨蟹女情緒高漲的時候，會把自己打扮得光鮮亮麗，而且還會把之前堆積的事情全部處理完畢，但可惜能讓巨蟹座變積極的時刻並不多，在平常的時候，巨蟹女最喜歡做的事情就是宅在家裡，她們會完全呈現放飛自我的狀態，只想沉浸在自己的世界中，什麼事情都不想管，懶到連動一下都是一件非常糾結的事情，甚至會忽略掉所有除了吃飯和睡覺以外的事情，因此巨蟹女的懶可以達到最高境界，無人能比。

(中時新聞網)