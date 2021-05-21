雲林縣21日再增新冠肺炎確診1人案3147，他是林內鄉65歲男性確診案例（2713 案）的56歲胞弟，因精神障礙無法明確表達足跡，只知最近有2天陪母親在林內街上擺菜攤，縣長張麗善坦言「是非常危險的案例」。

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縣長張麗善表示，案3147（56歲、林內鄉林中村人）是哥哥（案2713）的接觸者，哥哥19 日確診，弟弟被匡列採檢，在自家林內鄉林中村家中居家隔離，20日下午4點確診，安排送醫治療，棘手的是，個案是精神障礙者無法清楚描述行蹤。

雲林縣衛生局目前確認的足跡是5月13日早上6點50分至 8點40分、18日早上7點至8點在林內鄉中西路與光復路交叉路口跟母親一同擺攤，但14日至17日不確定。

衛生局長曾春美表示，案3147的CT值是28.12，目前無業，陪父母擺菜攤，因無法明確描述接觸者，目前匡列自主健康監測4人，都已採檢。張麗善說，個案3147，行蹤不明，是非常危險的案例，林內鄉公所將進行全鄉大清消，縣府正籌畫「更嚴謹的篩檢」。

案3147的胞兄（2713案）是65歲男子，曾有進出萬華地區的足跡，5月9日從台北返回林內老家，20日確診新冠肺炎，匡列居家隔離9人、自我健康監測32人。全雲林縣到今日確診累計3人。

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(中時 )