值勤醫師全副武裝，共同為防疫作戰。（土城醫院提供）

土城醫院員工呼籲「為了你，我堅守崗位；為了我，請你堅守在家」。（土城醫院提供）

新北市立土城醫院自5月19日起設立戶外社區篩檢站，現場一邊施工一邊發放號碼牌，作業效率超高，啟用當日即篩檢100人，主要是採用抗原快篩及核酸檢測，為體恤民眾頂著烈日排隊且避免群聚感染風險，從5月21日起採用網路及長庚E指通APP掛號，每日開放300位名額，不受理現場預約。

土城醫院表示，為提高服務量能，開啟四線櫃檯，每日將動員醫師、護理、醫技、行政等45位人員，共同協助社區篩檢站事宜，全體動員一起為防疫作戰。

為體恤民眾頂著烈日排隊且避免群聚感染風險，從5月21日起，採用網路（https：／／register.cgmh.org.tw／Department／V／V0990A）及長庚E指通APP掛號，每日開放300位名額，不受理現場預約，詳細資訊請見官網公告，民眾可依預約時間前往篩檢。

土城醫院院長黃璟隆表示，土城醫院全力配合新北市政府政策，在接獲新北市府通知後，立即動用20名人員連夜施工，趕在2天內完工，預估每日服務量為300人，加上原先配合衛生局轉介至急診篩檢約200人，醫院整體篩檢量每日高達500人。

黃璟隆認為，土城醫院開院僅僅一年，為體現長庚精神「要做就做最好的」，全體員工為達防疫不遺餘力，共同守護新北市市民健康。

土城醫院內科部部長蘇銘堯表示，無明確症狀但有相關接觸史或與確診者的足跡重疊者，請預約社區篩檢站採檢，並呼籲若有發燒、肌肉痠痛、疲勞（全身無力）、咳嗽、噁心、腹痛、腹瀉、鼻塞（流鼻水）、嗅味覺異常、頭痛、呼吸困難等症狀，建議到醫院篩檢。請民眾持續落實遵循並配合現行三級警戒管制措施，共同努力嚴守社區防線。

(中時 )