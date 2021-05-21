每個人對於愛情有著專屬自己的幻想，希望可以遇到對的人，過著幸福浪漫的生活。搜狐網命理專欄點名，金牛、巨蟹及天蠍座是最適合結婚的星座男，雖然表面上沒有那麼的浪漫，但是在心裡卻把對方當做自己的寶貝，願意一輩子寵愛伴侶。

▍1.金牛男

金牛座性格慢熱，會給人一種木訥的感覺， 但其實他們的內心非常熱情仗義，只是不擅長表現自己的情緒而已，而且金牛座對朋友也非常好，只要能幫助別人的事情，金牛們都會願意去做，更不會做出任何一件傷害他人的事情。金牛男對於感情雖然慢熱，但非常真摯，隨著時間的不斷增加，他們對戀人的感情也會愈濃烈，當他們選擇進入婚姻後，就會將所有精力都放在家庭上，雖然不擅表達的金牛座不會說甜言蜜語，但是他們卻一直都把對方放在心上，給伴侶足夠的安全感和踏實感。

▍2.巨蟹男

巨蟹座是一個外剛內柔的人，在不熟悉他們的時候，你們會覺得巨蟹座雖然外表非常和善，但是他們卻不肯將自己最真實的一面表露出來，而當熟悉巨蟹之後，就會看到他們柔軟的內心，溫暖且善解人意，時刻可以替身邊的人帶來溫馨的感覺。對於愛情，巨蟹男一直都非常珍惜，而當他們進入婚姻後，會想把自己最好的都分享給對方，不讓伴侶受到一點點的傷害，比起甜言蜜語，他們更喜歡依偎在對方身邊，用自己細膩的心去照顧對方，讓伴侶感受到愛的甜蜜。

▍3.天蠍男

天蠍座在高冷的外表下藏著一顆火熱的心，雖然他們看起來非常有距離感，但是並不會引起人們的討厭，因為這些氣質是他們與生俱來的，並非刻意營造出自己難以靠近的氛圍，只要走進天蠍座的內心，就會發現他們善良可愛的一面。天蠍男對於感情很謹慎，因為他們其實非常害怕受傷，而且對感情認真專一，只要心動就不會輕易改變自己的心意，而且他們對感情很保守，談戀愛的目標就是為了結婚。在進入婚姻後，天蠍男會更加用心照顧伴侶，想與對方廝守一生。雖然務實的天蠍男不會刻意製造浪漫，但是他們會用自己的行動證明，並時時刻刻都把對方當做自己心中的寶貝。

(中時新聞網)