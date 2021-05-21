分析人士稱，儘管地緣政治局勢緊張，但外國投資者和金融機構仍熱衷於在大陸投資，而且可能會有更多的海外資金流入大陸。

與美國和歐洲相比，貨幣政策和從冠狀病毒大流行恢復的階段上的差異，導致大陸政府債券殖利率持續提高。美國10年期國債殖利率已本週舉行的近1.63％，而大陸同期債券已經從3.19％下降到3.15％。

儘管經濟學家指出，從大流行中「不平衡」地復甦，但大陸相對較快的增長（擁有14億人口）有更多的投資者在尋找機會。

摩根大通大陸債券機會基金（JPMorgan China Bond Opportunities Fund）投資組合經理龐杰表示，對大陸大陸債券的興趣有所增加，尤其是來自外國機構投資者的興趣。該基金於去年成立，截至4月底，管理著1.24億美元的客戶資產。

「消息沒有改變。唯一的變化是，第一季度的興趣已經發生了巨大變化。」他說。龐杰預計，在未來三到五年內，大陸債券市場的外國比重將達到15％。

如果這一預測是正確的，那麼將有更多的海外資金進入大陸。

Natixis的數據顯示，4月，大陸大陸債券市場的外國比重（僅次於美國）躍居世界第二，從12月的3.2％增至3.44％。該公司發現，外國投資者在4月份淨購買了580億人民幣（合90億美元）的大陸內地債券，逆轉了3月份的90億元人民幣的淨出售額。

展望未來，由於富時羅素（FTSE Russell）於10月正式將大陸加入世界政府債券指數，花旗預計將有3000億美元進入債券市場。

花旗銀行大陸證券服務部表示，外國機構投資者對進入該市場的興趣激增。自從證券監管機構於11月放寬對海外資本進入大陸的投資管道的限制以來，對相關合格境外機構投資者（QFII）許可證的需求已經上升。

Natixis的數據顯示，外國人在大陸大陸股票中所佔的比重（即A股）從12月的4.29％降至3月的4.27％，儘管仍遠高於一年前的3.35％。

榮鼎集團（Rhodium Group）本週發布的數據顯示，到2020年，美國在大陸的外國直接投資與一年前相比下降了約三分之一，降至87億美元，為2004年以來的最低水平。

但是，隨著北京在過去三年中不斷推進，努力增加在大陸資本市場的外國投資，並允許外國公司更好地控制其本地業務，華爾街巨頭正在擴大其在大陸的業務。

貝萊德（BlackRock）5月12日宣布，該公司已獲得監管部門的批准，可以通過與大陸建設銀行（China Construction Bank）和新加坡淡馬錫（Temasek）的子公司成立合資企業來開始在大陸的資產管理。貝萊德將擁有50.1％的股份，淡馬錫將持有9.9％的股份。

(中時新聞網)