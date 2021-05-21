金門警方查獲養生館照常營業，業者辯稱是朋友來訪紓壓一下。但警方不予採信，依法送辦裁罰。（警方提供）

全台疫情進入第3級警戒，8大特定行業5月15日起至6月8日暫停營業。金門警方仍發現有養生館「假關門、真營業」，當場查獲穿著清涼的小姐和2名赤裸上身「鬆一下」的男客，全案將依違反傳染病防治法規定，移送縣衛生局裁罰6萬至30萬元罰鍰。

楊鎮浯縣長在獲悉全台遍地烽火，疫情快速蔓延之際，竟仍有特定業者無視政府防疫通令，亂搞「「假關門、真營業」，十分氣憤和痛心，今天再次呼籲全民同心防疫，協力共度難關，只要再有類似情事，抓到一定重罰、重懲，絕不寬貸。

金城警分局表示，昨晚據報掌握轄區1家養生館仍偷偷營業的情資後，即派員埋伏訪查，發現該養生館小姐穿著清涼，並有非當地住戶進出，見時機成熟即一擁而入，當場查獲養生館內2名男客赤裸上身正在按摩，業者辯稱是朋友來訪紓壓一下，但警方仍認定未遵守防疫規定，將全案移送金門縣政府權責機關裁處。

縣府日前公告包括視聽歌唱業、資訊休閒業、電子遊戲場業、飲酒業、養生館、酒吧等8大特定行業，自5月15日至6月8日暫停營業，縣府將不定期稽查，如查獲具體營業事實，將依違反傳染病防治法第37條第1項第2款及同法第67條第1項第2款規定，裁罰6萬至30萬元罰鍰。

警方強調，防疫期間每日編排警力查訪，嚴防8大特定行業成為防疫破口，業者務必全力配合，勿心存僥倖，以免害人害己。民眾若發現有人違法營業，也可立即檢舉，協力守住社區防線，打贏這場防疫大作戰。

(中時 )