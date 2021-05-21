屏縣府強調，確診者足跡已全面消毒，也匡列5人採檢隔離，請民眾勿須恐慌。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府強調，確診者足跡已全面消毒，也匡列5人採檢隔離，請民眾勿須恐慌。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東也淪陷！中央流行疫情指揮中心21日宣布本土確診新增312例，當中屏東零確診破功，出現首例確診案例（案3037），他8日曾至萬華旅遊，10日回屏東，12日至18日間去過潮州泗林綠色隧道、林後四林平地森林園區、彭城路加水站。

屏東縣長潘孟安說，屏東首例確診者（案3037）65歲，8日曾至萬華旅遊，10日回到屏東潮州，期間雖無症狀但20日因警覺而自行至醫院採檢，當天即確診。

屏東縣政府指出，該名男子8日與妻子前往台北市萬華地區與友人餐敘，於北部地區停留至10日，之後與妻搭乘高鐵抵達左營站，轉搭台鐵區間車返回潮州火車站，再騎乘機車返家。

縣府說11日至19日期間，該男子曾至四林平地森林園區、綠色隧道運動等地；5月20日早上8時許他自行駕車前往醫院篩檢，後返回潮州鎮友人處，中午確診即由救護車載往醫院收治在負壓病房。

縣府公布詳細足跡顯示，他8日下午2點14分從潮州搭區間3222次火車到新左營、轉高鐵至台北，而10日下午3點37分從台北搭高鐵到左營，5點23分轉搭火車到潮州，12日下午4點在潮州泗林綠色隧道步行至林後四林平地森林園區，13日早上10點11分到潮州彭城路加水站。

此外，14日下午5點、15日下午3點、16日下午三點、18日下午4點半都在潮州泗林綠色隧道步行至林後四林平地森林園區。

屏縣府強調，確診者足跡已全面消毒，也匡列5人採檢隔離，請民眾勿須恐慌。

(中時 )