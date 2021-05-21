立法院會今三讀通過《土地稅法》部分條文修正案，未來非都市土地於徵收前移轉，若符合交通道路、公園、特定目的事業用地等公共設施使用，免徵收土地增值稅。

現行土地稅法第39條規定，依都市計畫法指定為公共設施保留地，尚未被徵收前進行移轉，可免徵土地增值稅，但非都市土地經編定為交通用地、公共設施用地，被徵收前若移轉卻要被課徵土地增值稅。司法院釋字第779號解釋認為，與憲法第7條保障平等權意旨不符，不符合租稅公平原則，應檢討修法。

釋憲宣告部分條文違憲後，財政部檢討「土地稅法」相關規定，並提出修法草案，針對非都市土地供公共設施使用，被徵收前進行移轉，可免徵土地增值稅，行政院會通過後函送立法院審議。

立法院經初審並無太大異議，立法院會今均照財政委員會初審通過條文三讀，修正重點包括增訂非都市土地供公共設施使用，免徵土地增值稅的要件、相關證明文件核發辦法的授權規定及定明過渡期間案件的適用原則。

(中時 )