德基水庫下午降嘩嘩啦大雨，梨山農民聽到久違滴答雨聲，紛紛衝到戶外淋雨歡呼。（民眾提供／王文吉台中傳真）

德基水庫今日蓄水率僅1.36％，水位降到1322.60公尺，創47年新低紀錄。今日上午梨山雲層增厚，當地果農期待普將甘霖，水氣醞釀到下午3時40分終於下起大雨。梨山農民聽到久違滴答雨聲，紛紛衝到戶外淋雨歡呼，目前雨勢持續中。

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