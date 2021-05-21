德基水庫集水區下大雨 梨山果農驚喜歡呼 15:582021/05/21 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 德基水庫下午降嘩嘩啦大雨，梨山農民聽到久違滴答雨聲，紛紛衝到戶外淋雨歡呼。（民眾提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德基水庫下午降嘩嘩啦大雨，梨山農民聽到久違滴答雨聲，紛紛衝到戶外淋雨歡呼。（民眾提供／王文吉台中傳真） 德基水庫今日蓄水率僅1.36％，水位降到1322.60公尺，創47年新低紀錄。今日上午梨山雲層增厚，當地果農期待普將甘霖，水氣醞釀到下午3時40分終於下起大雨。梨山農民聽到久違滴答雨聲，紛紛衝到戶外淋雨歡呼，目前雨勢持續中。 賴雅妍水中狂尖叫 王傳一視訊煲親情 辦不了婚禮 黃子佼自創曲贈愛妻 恩師張小燕贊助製作費 (中時 ) #梨山 #德基水庫 #果農 #歡呼 #水位 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澄清湖生態迷宮花園將成打卡新亮點 08:302021/05/18 生活 台中旱溪豐原段驚變牛奶河 疑住戶排生活汙水 04:102021/05/17 地方新聞 新竹寶二水庫創新低 北水擬增高溢流堰 04:102021/05/18 焦點要聞 蚵仔寮魚市場消毒 海洋局籲民對抗疫情 16:462021/05/16 生活 梅雨解渴有望 吳德榮：這2天滯留鋒南下觸及台灣 08:052021/05/18 生活 大同區的逆襲 中大坪數產品一致獲利 13:562021/05/17 房市新訊 鋒面逼近雨區擴大 周二起這3區嚴防大雨 23:432021/05/17 生活 八通關杜鵑營地大火燒快2天還再擴大 直升機日月潭取水灌救 19:222021/05/17 社會 杜鵑營地森林大火 嘉義林管處人員抵達南營地 19:212021/05/16 社會 大停電蔡英文說一句話 媒體人驚年度金句誕生 23:472021/05/17 政治 太平洋高壓拒梅雨鋒面於門外 專家：5月降雨極不樂觀 12:122021/05/18 生活 生活熱門新聞 新北確診足跡遍及板橋永和 全聯、愛買、美廉社、星巴克已清消 - 生活 彰化縣衛生局21日公布最新確診足跡 主要在員林、北斗商店 - 生活 獨／47年最慘！士林夜市孤獨擺攤 72歲嬤嘆：日賺不到一千 - 生活 新北78歲老翁猝死 驗出新冠肺炎確診緊急匡列妻女採檢 - 生活 本土確診新增312例 中南部陷危機！ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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