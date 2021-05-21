為徹底抑制新冠病毒擴散，日本政府內部有愈來愈多官員呼籲，目前正在9個地區實施、原訂這個月31日將停止緊急狀態，應該還要繼續執行下去。

目前，雖然在東京和大阪，新確診人數沒有再暴增，但全日本疫情很顯然的並沒有完全控制得宜。因此，中央希望地方在5月底之後，能再多忍耐兩到三星期不便。

而日本政府將在26日前後，決定是否執行延長版的緊急狀態。

現今，北海道，東京，愛知，京都，大阪，兵庫，岡山，廣島和福岡都正在實施疫情緊急狀態。根據19日日本新冠感染率統計，每10萬人當中東京有37人，大阪有47人，北海道則有74人。

從整體數量來看，上周以來東京與大阪的新冠病毒確診者持續下降中，不過感染指數仍在最嚴重4的等級，也就是每10萬人當中，還是有25位或以上染疫。倘若日本有地方達到每10萬人當中，只有15位或更少染疫的話，將符合解除緊急狀態的社交禁令。

日本政府現在擔心的是，若沒有合宜配套下，就按原定時間停止實施緊急狀態，新冠病毒很可能會反撲，疫情屆時將更難收拾。所以，再延長執行兩到三周是比較適當時間。

因此，藉由這項消息傳出，日本緊急狀態還會延後實施至6月中左右，應該已是板上釘釘的事實了。

現在進行的緊急狀態原定11日結束，但後來順延至31日。因為緊急狀態限制社交活動已有一段時間，為避免民眾一直處於精神緊繃狀況，日本政府也正研議要稍微放寬一點，例如餐廳與居酒屋在晚上8點還可以繼續營業。

(時報資訊)