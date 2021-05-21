景氣良好、氣候異常炎熱、疫情升溫加上台電多組機組排定歲修，致使近期全台供電轉趨吃緊。電池儲能系統集成商（BESSI）台普威能源表示，提供台電的自動頻率控制（AFC）服務已於今（21）日凌晨0點起正式營運，將對台電供電品質及電網平衡有所幫助。

美國普威2019年底攜手台灣博弈設備廠廣錠(6441)，搶攻儲能商機，由廣錠負責儲能電池組裝製造。同年底成立的台普威，則由廣錠董事長廖良彬以個人名義與普威合資，為台灣及亞太地區提供BESS開發設計、安裝施工、營運管理和維護服務。

台電結合民間儲能系統打造「虛擬電廠」，協調電網頻率自動控制，去年首度對外開辦AFC調頻備轉輔助服務採購案。台普威名列5家得標廠商之一，並在合約競標中排名第2，取得2MW的BESS服務合約，並在短短2個半月完成案場設置併聯送電，並通過台電驗證。

台普威獲美國普威獨家授權經銷BESS，並負責開發設計、安裝施工、試車、客製化EMS軟體與遠端控制軟體、營運管理和維護服務。雙方亦設計一套標準且能快速建置、可靠度逾99％的儲能案場，符合台電標案的整體設計方案，協助有意參與業主快速擴建案場。

台普威將協助業主取得儲能併網，與台電進行日前輔助平台交易，持續提供長達15～20年的維運合約服務。公司表示，目前正積極與數個規畫建置儲能系統的客戶合作，將參與台電日前輔助服務平台，對維持供電品質及電網平衡將有重大助力。

(時報資訊)