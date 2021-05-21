根據《財訊》報導，2021年疫情緩解，但過去一年的兵荒馬亂、民眾足不出戶，讓大型實體零售業見識到經營「電商」的必要性。91APP抓住零售業轉型迫切的商機，成為產業邁向「虛實融合」（OMO）的幫手。這是第三度創業成功、前兩家公司已被eBay與Yahoo買下、素有「電商教父」之稱的91APP董事長何英圻再度創造的里程碑。

解決零售業與電商痛點

《財訊》報導指出，網購帶動電商平台成為新經濟受惠者，多數實體零售業也順應消費模式，選擇到momo購物網、PChome商店街開店，卻因為後台系統屬於電商平台，無法拿到最為關鍵的會員資料，或是就算自建電商平台，線上產生的報表和線下的報表欄位卻「不通」，想再進行數據分析或客製化推播也不容易的窘境。

在接受《財訊》團隊採訪時，何英圻說，91APP就是透過自建的手機App和網站，不僅能讓大型實體零售業者成功在線上開店，又能一手掌握消費者數據，解決了實體零售業與電商在整合過程中常見的痛點。

這正是前Verizon Media國際事業董事總經理鄒開蓮也非常看好的「直客經濟」（直接面對客戶）。而91APP也已讓LVMH集團旗下品牌MAKE UP FOR EVER、Levi's，以及全聯、全家便利商店等國內外大型知名實體零售商埋單，更能從20年營收、獲利都增長雙位數，看見疫情和新客戶共同臂助的營運成果。

《財訊》分析，舉例來說，喜歡逛街的消費者，或許已經有被店家說服「下載App、加入會員享有折扣」的經驗。一方面先用優惠引導顧客成為會員，增加顧客日後用網站或App「線上買」、「線上看線下買」的誘因；一方面又讓銷售員成為顧客下載App的「推薦人」，享有銷售後的分潤，更願意積極推廣電商服務。

最後零售品牌再運用所有的數據精準行銷，這就是線上與線下互相導流的OMO模式（online-merge-offline或是offline-merge-online）。何英圻表示，根據91APP累計的數據分析，透過OMO模式會讓整體消費者貢獻超過以往三倍的消費金額，有效提升業績。但何英圻笑說，這樣的概念過去在台灣其實很難推展，是因為有些大型零售業者認為還不需要、有些是仍未面臨「虛實衝突」的階段。

也就是說，只要能讓更多只著墨在實體通路的業者，認同虛實融合趨勢，91APP成長動能仍大。也或是大型國際集團有了良好的使用體驗，91APP就有進軍其他國家市場或是其他集團子品牌的利基。未來91APP一方面可以獲得穩定的訂閱制收入，另一方面，只要客戶的商品總成交金額增加，就能從中獲得分潤，等於有兩大營收引擎支持91APP成長。

(中時新聞網)