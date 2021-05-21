林姓男子以1500元報酬，引誘2名少女拍攝互相撫摸的「蕾絲邊」猥褻照片，並上傳臉書供好友觀賞，被控違反《兒童及少年性剝削防制條例》。台北地院認為林男認罪、賠錢和解，犯後態度良好，且照片中少女沒有露點、露臉，犯罪態樣及危害程度較輕微，依引誘拍攝、散布少年猥褻照2罪判刑1年6月及3月，附條件予以緩刑3年。

判決指出，林男2019年間在臉書上認識14歲、15歲的2名少女，以1500元報酬為由，引誘拍攝「大尺度」照片，內容為2少女僅著內衣褲及長襪，刻意顯弄或相互撫摸胸部、下體的猥褻照片，總共拍了196張。

林男後6月12日拍攝完閉後，當天晚上就將其中1張2少女互摸胸部的猥褻照片，張貼在臉書個人頁面，設定給好友觀看，2少女發現照片竟被公開，氣得對林男提告。

北院審理期間，林男認罪，合議庭考量他已與2少女和解，履行賠付條件，犯後態度良好，且拍照時刻意略去2少女臉孔，沒有全裸暴露私密部位，遂以「情堪憫恕」減刑，引誘少年被拍攝猥褻照部分判刑1年6月，散布少年猥褻照部分則判刑3月，得易科罰金，均緩刑3年，林男並須提供100小時義務勞務，接受法治教育2場次。

(中時 )