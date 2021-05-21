周玉蔻批新北確診暴增「侯友宜要負責」 侯：絕不推諉 16:072021/05/21 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周玉蔻批新北確診暴增「侯友宜要負責」 侯：絕不推諉。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周玉蔻批新北確診暴增「市長要負責」 侯友宜：我一肩扛起責任、絕不推諉！ 訂閱影音： 中時新聞網 資深媒體人周玉蔻昨預估今日確診人數會比昨天多，集中新店、中和兩地，並將肇因直指新北市長侯友宜「要負責任」；對此侯友宜今受訪表示，身為新北市長，他會一肩扛起責任、絕不推諉，有過則改，防疫要給予包容才能一起打勝仗。 侯友宜說，新北市人口數多，受到的牽連比較廣，這是不爭的事實，他身為新北市長一定扛起責任，相信所有人給的建議都是善意的，有過則改，絕不推諉。 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 (中時 ) #侯友宜 #推諉 #新北市長 #周玉蔻 #爆料 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 周玉蔻「獨家好消息」來源曝光 遭質疑竟嗆網友：滾啦 12:152021/05/18 政治 豆漿伯隱匿疫情 中市府重罰30萬 04:102021/05/18 焦點要聞 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 桃公布足跡 業者怨都沒來消毒 04:102021/05/18 地方新聞 綠色執政破口總爆發 04:102021/05/18 時論廣場 1分鐘讀財經》好慘！台股124檔殺破去年319股災低點 08:232021/05/18 財經 外送員4家人確診 接單3天足跡曝！全在新北樹林 09:002021/05/18 生活 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 大學生防疫穿著鞋用腳按電梯 遭怒轟：這人沒救了 12:012021/05/18 社會 誰在扯防疫後腿 趙少康點名這7人 10:322021/05/18 政治 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 政治熱門新聞 周玉蔻今又「超前爆料」還狂嗆侯友宜 網全怒了：指揮中心還不罰？ - 政治 「阿公店之亂」害他與天下為敵？沈富雄：全國專家看法我都不同意 - 政治 520民進黨最新輿情民調出爐 超驚人 - 政治 節目停播倒數 周玉蔻今再爆確診人數「比昨天多」 怒飆侯友宜：都你害的！ - 政治 蔡英文愛犬志工確診竟曝光小祕密 羅智強：天壤之別 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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