周玉蔻批新北確診暴增「市長要負責」 侯友宜：我一肩扛起責任、絕不推諉！

資深媒體人周玉蔻昨預估今日確診人數會比昨天多，集中新店、中和兩地，並將肇因直指新北市長侯友宜「要負責任」；對此侯友宜今受訪表示，身為新北市長，他會一肩扛起責任、絕不推諉，有過則改，防疫要給予包容才能一起打勝仗。

侯友宜說，新北市人口數多，受到的牽連比較廣，這是不爭的事實，他身為新北市長一定扛起責任，相信所有人給的建議都是善意的，有過則改，絕不推諉。

(中時 )