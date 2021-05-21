這波疫情何時落幕 侯友宜只要保持低度活動就會往下降 16:042021/05/21 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 這波疫情何時落幕 侯友宜只要保持低度活動就會往下降。（新北市衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情本土個案天天破百，似乎還沒看到趨緩，新北市長侯友宜21日被問到關鍵日期落在哪時表示，新北市疫情每天上上下下，中央說要到28日比較精準，大家只要保持低度活動、維持保護泡泡、隨身帶酒精 這兩個禮拜就會往下降。 侯友宜說，這幾天大家都動員人力全力查察，他已經看到大家都把口罩戴了起來，他也有請心理師給大家諮商，也有一些運動短片會給大家分享，「新北從不給自己人失望」，大家一定會站一起，也感謝市民配合。 本土疫情狂爆！專家認「不樂觀」 降溫還需要6周觀察期 抗疫典範破功 台星越確診創高 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #侯友宜 #低度活動 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 北基宜花金馬地區線上就業博覽會登場 12:532021/05/18 財經 全台二次大停電 侯友宜向市民說抱歉 12:182021/05/18 政治 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 人氣練跑路線大特搜 盡享城市風光 10:002021/05/18 生活 忘記帳密、登不進去 新北親師生平台大當機 10:352021/05/18 生活 雙北市長喊話 大學也應停課 04:102021/05/18 焦點要聞 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 疫情變化多 新北市長侯友宜下午記者會說明 10:352021/05/18 政治 隔離人數暴增至1576人 新北檢疫隔離關懷中心持續擴編 11:292021/05/18 生活 生活熱門新聞 鋒面大軍來了！雲圖這區紫一塊 明起雨勢狂炸 - 生活 影／柯文哲首公布北市確診地圖 萬華最多 其次為大安區 - 生活 基隆確診男足跡驚人 連26天下午搭台鐵前往萬華茶室 - 生活 彰化縣衛生局21日公布最新確診足跡 主要在員林、北斗商店 - 生活 疫情警戒將再升第四級？陳時中回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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