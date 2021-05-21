新冠肺炎疫情本土個案天天破百，似乎還沒看到趨緩，新北市長侯友宜21日被問到關鍵日期落在哪時表示，新北市疫情每天上上下下，中央說要到28日比較精準，大家只要保持低度活動、維持保護泡泡、隨身帶酒精 這兩個禮拜就會往下降。

侯友宜說，這幾天大家都動員人力全力查察，他已經看到大家都把口罩戴了起來，他也有請心理師給大家諮商，也有一些運動短片會給大家分享，「新北從不給自己人失望」，大家一定會站一起，也感謝市民配合。

(中時 )