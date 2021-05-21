疫情大暴發，全台進入3級防疫警戒，不僅許多產業深受衝擊，弱勢族群也雪上加霜。台南市政府社會局設置的4處實物愛心銀行，防疫期間持續提供物資與服務，希望讓每一個弱勢家庭都能獲得妥善的照顧服務。因應疫情及配合中央疫情指揮中心防疫措施，愛心實物銀行於開店及關店時皆會進行消毒，入內人員皆須配合量體溫、手部消毒且全程配戴口罩，並採人流管制與實名制。

社會局表示，實物愛心銀行溪南分行開辦已1年多，目前由社會局委託台南市ihope愛希望全人關懷協會承辦，今年每月平均服務約210戶，至4月底累計服務戶次為837戶、累計人次為2090人。其中，每月至少服務100位母親或婦女朋友，包含經濟困難且支持系統薄弱的單親媽媽，她們獨力擔負照顧家庭的責任，常常面對照護子女和家庭經濟的雙重壓力，即使已精疲力盡或有病痛，仍靠著堅強的毅力養育子女長大，令人感佩。

接受溪南分行服務的張姓單親媽媽說，自己須獨自扶養5名子女，其中1名子女領有身障證明，還須照顧90多歲的老父親，為方便照顧及接送在學子女，也僅能以家庭代工賺取微薄收入，受到疫情影響，經濟壓力更加沉重，若無社會福利的幫忙，真的不知道如何活下去。社會局開辦實物愛心銀行後，她每個月都前來領用物資，不僅減輕經濟重擔，也能感受到溫暖的支持與陪伴。

社會局指出，實物愛心銀行目前先後成立佳里分行、溪南分行、溪北分行及永康分行等實體店面，今年更採與民間單位合作的模式擴點，希望讓實物愛心銀行提供的服務，更加提升可近性和便利性。實物銀行不僅提供物資及福利諮詢服務，也成為類似張小姐處境的單親媽媽們重要的情感支持系統，讓這些家庭支持薄弱且經濟弱勢的婦女朋友感受到社會的關懷與溫暖。

市長黃偉哲期盼透過公私協力發揮社會福利傳愛精神，並強調在疫情升溫的情形下，弱勢民眾更需要協助，呼籲更多社會愛心人士、企業及團體能夠踴躍捐贈，讓愛心資源能輸送到需要的弱勢民眾手中。

(中時 )