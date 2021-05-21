蔡英文總統今在臉書表示，今天早上，衛生福利部長陳時中透過視訊，和美國衛生及公共服務部貝西拉部長進行雙邊會議。總統向參與防疫的衛福部及外交部同仁。「謝謝你們，辛苦了」。

她強調，貝西拉部長特別感謝台灣對美國的協助，也表達了美國的兩點支持：支持台灣取得疫苗、支持台灣擴大參與WHO及全球衛生事務。

總統說，她上任後一直很重視台美關係的推展，過去台灣的國際參與很難有所突破，但這五年來，證明了只要台灣人齊心協力，方向一致，可以獲得國際社會的重視，更可以跟許多國家發展更深入的合作關係。

她說，這一年多來，台灣在防疫的努力，也讓台灣在國際上獲得更多的認同和支持。其中，台美是共同對抗疫情的夥伴，並且透過多元管道來深化合作關係，除了在第一線的蕭美琴大使努力爭取疫苗儘速到位，今天早上，衛生福利部陳時中部長也透過視訊，和美國衛生及公共服務部貝西拉部長（Xavier Becerra）進行了雙邊會議。

她表示，會議中，雙方針對去年簽署的合作瞭解備忘錄，進一步討論了深化台美醫療、公衛、科學創新合作的方式。

總統表示，她也要藉這個機會，感謝為了台灣國際參與和防疫辛苦付出的衛福部、外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan）同仁。「謝謝你們，辛苦了」。

(中時 )