新竹縣吳姓男子明知出賣人頭帳戶有問題，卻仍以5000元為代價，將名下中華郵政帳戶出售給陌生男子，其帳戶卻成擄鴿勒贖集團的人頭帳戶，警方循線追到吳男身上，新竹地方法院判吳男有期徒刑2個月可易科罰金，換算須繳6萬給公庫，加上與被害人以3萬和解，付出的代價不小。

吳男今年1月將名下的中華郵政帳戶出售給一名綽號「阿浩」的陌生男子，得手5000元。2月另名養鴿的陳姓男子，接獲1通電話，被告知其所擁有的賽鴿已被綁架，若要贖回，就將3萬元現金，匯入指定戶頭，該戶頭即為吳男所持有，但現金轉入後，就馬上由他人提領。

另名養有賽鴿的鄧姓男子，也同遭恐嚇，依照電話指示，也將1800元現金轉入已成人頭帳戶的吳男帳戶中。鄧男、陳男隨後報警，警方依照匯款帳號，循線找到吳男。

判決書指出，幫助犯的成立須在主觀上有幫助故意、客觀上有幫助行為，吳男賣出郵局存摺、提款卡及密碼，供恐嚇他人匯入款項並提領花用，雖無恐嚇犯行的證據，卻屬幫助犯的行為。

法官審酌吳男為成年男子，明知近年國內多有詐欺、恐嚇集團利用人頭帳戶收受不法所得，仍有此犯行，但因吳男坦承犯行，又與陳姓男子調解成立，願意賠償陳男損失，且吳男為粗工，經濟狀況屬勉持，因此判處2個月有期徒刑，可易科罰金。

吳男售出帳戶所得5千元，與陳男調解成立，須賠償陳男3萬元，再加上若易科罰金以1天1千元計，2個月則約6萬元，加上賠償金額3萬總計為9萬，得5千花9萬，得不償失。

(中時 )