1名網友日前頻繁進出醫院，發現有腹瀉症狀後，擔心確診欲做快篩，但他發現疾管署先前公告「大部分確診者症狀輕微，休養後即可自行康復，請留在家中」，他不解地說「一個會自癒的病，到底大家在怕什麼？」許多網友則打臉他，在家隔離時若症狀變嚴重則需趕緊通報1992，若病毒傳染給抵抗力低的人，就會導致重症、不易康復。

該網友在PTT上發文表示，因為疫情很難排上看護，他上周到醫院照顧家人幾天，回家後有腹瀉症狀，心裡不安之下考慮做快篩，但他發現中央疾管署日前公告注意事項中，第1項為「大部分COVID-19感染者症狀輕微，休養後即可自行康復，為了將醫療資源留給重症患者，請您先留在家中不要離開，等候公衛人員通知」，讓他相當納悶。

疾管署日前公告注意事項中，第1項為「大部分COVID-19感染者症狀輕微，休養後即可自行康復，為了將醫療資源留給重症患者，請您先留在家中不要離開，等候公衛人員通知」（圖／翻攝自疾管署臉書）

該網友提出疑問，該公告的意思是若確診了，「就乖乖在房間裡待著就好？」他說不論快篩結果是否陽性，都要待在家裡，輕症者會慢慢康復，質疑「一個會自癒的病，到底大家在怕什麼？」許多網友則留言回覆他，「如果不能自癒，症狀變嚴重再打1922」、「其實流感也是一樣，只不過以前不會強制感冒的人自我隔離」、「主要是傳染率高，而傳染給體質較差的人容易變成重症」、「輕症就當一般感冒處理，變嚴重就送醫」。

該網友提出疑問，該公告的意思是若確診了，「就乖乖在房間裡待著就好？」他說不論快篩結果是否陽性，都要待在家裡，輕症者會慢慢康復，質疑「一個會自癒的病，到底大家在怕什麼？」（圖／翻攝自PTT）

不過當初疾管署臉書公布此注意事項時，確實有不少民眾提出疑問，「確診個案是輕微的患者就待在家自行休養？是要交叉感染一家人嗎」、「第一條不是很合理」、「多久會好啊？輕症知道何時可以出門嗎」；但也有網友幫忙回應，「目前已有完整的隔離方式」、「第一條最後有寫『等候公衛人員通知』」。

(中時新聞網)