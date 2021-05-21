華泰名品城原本每天消毒8成，頻率也增加至每小時1次。（姜霏翻攝）

桃園市政府21日公布足跡，曾有確診者於16日下午4點至7點到桃園市中壢區華泰名品城，華泰名品城表示，原本每天8次消毒，現在採取最高規格，每小時都會消毒1次，桃園市環保局也說，清潔稽查大隊會負責周邊環境的消毒，內部則由華泰名品城自行清消。

華泰名品城說，原本館內每天都會消毒8次，全國進入三級開始，因本土病例擴增，館內也採取最高規格每個小時會消毒1次，針對各個消費者會摸到的、碰到的地方，包括道路、店舖、手扶梯、廁所、服務中心等進行消毒，而20日下午就接到了足跡通報，根據衛生局給的個案資料，大致掌握了該個案的動線、進出的店舖，對此也更加強消毒。

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(中時 )