股神巴菲特在今年5月股東大會坦承，去年減碼蘋果持股是個錯誤。美媒報導，巴菲特可能會後悔拋售高盛、摩根大通和富國銀等銀行股，因為隨著重啟經濟腳步逼近，最近銀行股大反彈、部分甚至創下新高。

財經科技網站Business Insider報導，巴菲特掌管的柏克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）在過去5季拋售高盛、摩根大通、M&T銀行 、PNC金融服務集團和 Synchrony Financial的股份，但隨著經濟重啟，銀行股前景樂觀、後市看漲，巴菲特可能會後悔賣掉這些股票。

巴菲特日前在股東會上解釋，之所以大賣銀行股，是因為擔憂柏克夏過度投資該行業，一旦疫情席捲重來，可能會蒙受更大損失。他提到：「總體而言，我們對銀行股投資需求不像以往那麼高。」

分析師認為，銀行股將從美國經濟解封、較高的利率、熱絡的股票市場以及監管機構批准未來幾個月的更高股息和庫藏股中受益。事實上，巴菲特先前出售的銀行股價位遠低於目前價格，所幸緊抱美國銀行10億股還是讓他賺飽飽，美銀股價今年以來飆升逾20%，市值至420億美元。

美國證券交易委員會（SEC）18日最新申報文件顯示，巴菲特掌管的柏克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）今年第一季（至3月底止）將富國銀持股從去年第4季的5200萬股出清到只剩下67.5萬股，幾乎賣光投資超過31年的富國銀行。

另外，柏克夏在第1季還大砍製藥廠默克股票，從2870萬股降至1790萬股、減幅約37％，能源巨擘雪佛龍也賣掉逾半剩下2360萬股，同時買進保險經紀商怡安410萬股，大幅加碼連鎖超市Kroger股份。蘋果、美銀仍是前兩大持股，其中蘋果就占其投資組合的40%。

(中時新聞網)