A股21日先漲後跌，上證指數收跌20點，連跌3日，失守3,500點。兩市成交額合計減至人民幣（下同）8,080億元。總結本周，滬指累計跌3點，跌幅為0.11％。
香港信報報導，上證指數21日早段最多漲11點，漲幅為0.33％，高見3,518點，其後轉跌，最低見3,479點，跌27點，跌幅為0.78％，全日收市報3,486點，跌20點，跌幅為0.58％，成交額為3,560.26億元。
深成指21日最高見14,634點，漲99點，漲幅為0.68％，早段調頭向下，最低見14,386點，跌148點，跌幅為1.02％，全日收市報14,417點，跌117點，跌幅為0.81％，成交額為4,520.08億元。
滬深300指數收報5,134點，跌52點，跌幅為1.01％；創業板指數報3,113點，跌30點，跌幅為0.97％。
各類股個別發展，電力股漲逾2％；煤炭、鋼鐵股漲逾1％；有色金屬、石油股靠穩；金融股跌逾1％；房地產、水泥、化工股偏軟。
(工商 )
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