經濟部已於2021年5月7日預告「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」(草案)，考量防疫規定，於21日舉辦用地審查辦法線上直播說明會，由經濟部部長王美花開場，說明考量經濟發展、在地就業及環境保護等平衡，經濟部以「全面納管、就地輔導」為目標，已經在2019年完成工廠管理輔導法的修法，並在2020年3月20日施行，而這場用地辦法說明會就是要跟各界說明有關申請資格、隔離綠帶的留設以及建蔽率與容積率等議題，後續也將持續蒐集各方的意見，希望能盡快讓用地審查辦法施行上路。

王美花也提醒所有未登工廠業者，務必在2022年3月19日關門大限前，盡快提出納管申請，請業者不要再觀望，否則可能會喪失合法化的資格，也將浪費政府輔導的美意。

經濟部中部辦公室於說明會中詳細說明用地審查辦法的各項規定，例如用地合法三步驟，一、必須先取得特定工廠登記，二、需提出用地計畫，並完成建照、使照等申請，三、才能申請一般工廠登記。本次用地審查辦法的各項規定，跟過去相比，亦有許多嶄新作法，包括建蔽率已爭取從原本的60%提高至70%，回饋金設計了可以分4期繳納的機制，致力減輕業者負擔，隔離綠帶上如有建物，也爭取延緩至取得使用執照前一次拆除的緩拆機制。至於屋頂型太陽光電的施作，也已經和能源局協商取得共識，放寬特登業者於取得用地計畫核定文件後，即可向能源主管機關申請同意備案，完成設置後即可享有躉購費率。

經濟部中部辦公室於說明會中也解答了民眾的事先提問，包括大家最關心的申請資格、隔離綠帶或設施留設、回饋金的繳交、屋頂型太陽光電等議題。其中針對光電議題，經濟部中部辦公室主任郭坤明也特別回應，目前常見的設置方式為特登業者出租屋頂，提供給太陽光電業者設置，換句話說，特登業者不需要負擔成本費用，並可享有租金收入。

郭坤明也強調，用地變更是一嚴謹過程，在用地審查辦法預告前，也透過幾十次的會議，事先做了許多跨部會協商，才能推出現在用地審查辦法的預告，同時也強調，用地審查辦法並不是讓特定工廠無條件合法化，而是需要透過嚴謹的條件跟程序，並考量周遭環境後，才能完成土地及建築物合法。

目前用地審查辦法草案正預告中，經濟部將持續搜集各方意見，若民眾有任何疑問也歡迎撥打經濟部中部辦公室特定工廠服務專線0800-288-019，期盼各界支持，讓用地審查辦法能盡速於預告期間結束後，盡速公告施行。

(工商 )