上海航運交易所21日下午公布的上海出口貨櫃運費指數顯示，除了美西線平盤，其他航線運費仍有小幅上漲，其中南美東岸的巴西聖多斯港每箱（20呎櫃）運價較上一周提高440美元，達8,079美元，周漲5.57％，漲幅最高，其次是新加坡每箱加高35美元，達903美元，周漲4.03％，地中海每箱加高206美元，達903美元，周漲3.87％。

歐洲線今日每箱運價5,579美元，加高141美元，周漲2.5％，美西線每大箱（40呎櫃）運價4,843美元，周漲0.08％，美東每大箱7,521美元，加高143美元，周漲1.90％。

國內攬貨業者指出，台灣出口運價本周持平，下周也沒有調漲通知。大陸市場原先歐洲線運價較台灣低較多，上周每大箱價差有近千美元，本周壓低至5百美元上下，主要是因為船公司為趕回延遲的船期，選擇取消彎靠台灣的船隻較多所致。

(工商 )