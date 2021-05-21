【旅遊經 編輯部報導】

因應疫情、玉山、馬崙山森林火災 民眾請勿前往山區。(圖/林務局東勢林區管理處提供)

目前台灣除了疫情延燒外，台灣的山區也是不平靜，除了玉山國家公園八通關古道杜鵑營地，自日前16日凌晨發生大火迄今已第6天，火勢延燒面積已超過五、六十公頃外，還有19日八仙山事業區第102林班地傳出森林火災，東勢林管處立即啟動森林火災搶救機制，並派遣森林護管員前往滅火。惟因現場風勢助長火勢，火場燃燒面積擴大，東勢林區管理處立即增派地面滅火人力，現已投入森林護管員71人進行地面滅火作業，並架設開口式水袋，請求空中勤務總隊從空中注水，以提高地面直接滅火能量，期能早日控制火勢，目前延燒面積約2.8公頃。

林務局也因應疫情暫停開放之場域，包括──

一、國家森林遊樂區：太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、觀霧、八仙山、大雪山、合歡山、武陵、奧萬大、阿里山、藤枝、雙流、墾丁、知本、富源與池南國家森林遊樂區。二、軌道設施：烏來台車、太平山蹦蹦車與阿里山林業鐵路。三、林業文化園區：羅東、東勢、林田山林業文化園區，檜意森活村、阿里山林業村。四、平地森林園區：鰲鼓濕地森林園區、林後四林、大農大富平地森林園區。五、自然教育中心：羅東、東眼山、八仙山、奧萬大、觸口、雙流、知本與池南自然教育中心。六、生態教育館：紅樹林、員山、南澳、火炎山、二水台灣獼猴、阿里山、瑞穗與大武山生態教育館。七、登山山屋：九九山莊、天池山莊、檜谷山屋、向陽山屋、嘉明湖山屋。八、農委會所轄自然保護區域（包含自然保留區、自然保護區、野生動物保護區）。

提醒民眾，新冠肺炎疫情已升級至三級警戒，提醒民眾減少外出，也儘量避免前往山林等地，尤其請勿前往相關如新山馬崙山區等，避免影響救災，相關單位將持續全力搶救，期能早日撲滅火勢。

東勢林區管理處表示，目前現場濃煙密布，林相為二葉松針闊葉混淆林，油脂豐富，且地面腐質層堆積厚達50公分，林火較易燃燒，為控制火場範圍，避免持續擴大，地面滅火人員分成4組，分別於火場東、西、南、北側，持續移除地表燃料，已開闢防火線320公尺。空中勤務總隊直升機今日已出動2架次，投水6次，共約12噸，陸空聯手，期能有效防堵火勢擴散。

東勢林區管理處呼籲，同時提醒大家，依據森林法第53條規定，放火燒毀他人之森林者，最高可處10年有期徒刑，失火燒毀他人之森林者，最高可處2年有期徒刑，且除負刑責外尚須負民事賠償責任，前往山區切勿生火，共同保護珍貴森林資源。

(中時新聞網)