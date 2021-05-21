近日衛生福利部國家中醫藥研究所公佈，台灣成功研究治療新冠肺炎輕症的中藥處方「清冠一號」，造成大家熱烈討論，你知道什麼是「清冠一號」嗎？

台灣「清冠一號」並不是中醫藥典籍上的傳統處方，它是以明代《攝生眾妙方》所輯之「荊防敗毒散」為處方基礎，結合COVID-19患者臨床主要表現的「病邪入肺化熱」，由衛生福利部國家中醫藥研究所開發，進行「抗病毒」與「免疫調節」試驗，最後調整出清冠一號的藥方。

快速認識「清冠一號」。(圖/健談提供)

清冠一號主要功效是解表宣肺、寬胸化痰、清熱解毒、和胃降氣，簡單來說就是「阻斷病勢進入肺部發炎，是新冠病毒輕症方」，配方為黃芩5錢、魚腥草5錢、栝蔞實5錢、北板藍根5錢、厚朴3錢、薄荷3錢、荊芥3錢、桑葉3錢、防風2錢、炙甘草2錢（5錢約18.75g、3錢約11.25g、2錢約7.5g）。

雖然根據Biomedicine & Pharmacotherapy期刊指出，以1000cc水煮沸，濃縮至300cc即可（此為單一成人患者的每日劑量）。

但這十味藥材中有幾味不在食藥署「可供食品使用原料彙整一覽表」中，清冠一號不可被認定為食品，所以在台灣不能以保健食品名義製造販售，是為「中醫處方」，所以民眾不可自行抓藥煎服，加上新冠肺炎屬嚴重傳染病，民眾如有任何症狀，應尋求專業協助與治療。

●清冠一號注意事項：

1.非食補，不適用於新冠預防，屬藥物治療。

2.此為中醫處方勿自行抓藥，有任何症狀應尋求專業協助與治療。

(中時新聞網)