P.LEAGUE+在21日召開臨時董事會，並在聯盟法務團隊全程參與下以視訊方式針對兩支04月30日前繳交加盟意向書之球團「新北國王」與「高雄鋼鐵人」，進行最後階段資格審查，確定達加盟門檻，且經董事會投票表決，一切遵照聯盟相關規章與制度辦理，最終都經「多數決」分別通過新北國王與高雄鋼鐵人下個球季（2021-22年）加盟事宜，聯盟版圖由本季首季4隊擴增至下季第二季6隊。

儘管當前傳出隨著兩隊正式加盟，才可名正言順開始招募球員，可是這兩隊早已私下動作頻傳，也跟不少各隊自由球員或退役球員接觸過了，畢竟當前國內可能至少擁有10支職業球隊(PLG有6隊、新職籃聯盟至少4隊)，假如招募動作太慢，根本連球員都來不及找了。

新北國王是由球團董事長王文祥率領家族成員成立之球隊，家族企業版圖包括泉恩集團、JM EAGLE、PLASTPRO、VIA、世界級品牌HTC、TVBS媒體集團、KKBOX、CATCHPLAY與RACE CAPITAL創投等，球團感念昔日家族大家長王永慶注重健康、重視運動之生活哲學，冀望將此精神建立在球隊文化上，並藉球隊發揚光大振興運動風氣，在此同時也將致力和新北在地結合，以鼓舞人心的比賽帶給城市更多元面貌，為台灣社會帶來更多正面能量，用實際行動幫助臺灣籃球。

高雄鋼鐵人則是以多股東形式成立之球隊，背景來自多元產業菁英，涵蓋精密工業、醫療產業、汽車產業、新能源產業、傳統產業、金融投資業及運動產業等經營範疇，其多數事業皆與高雄在地市場緊密連結，由於球團諸多成員有旅外求學及工作背景，深感運動帶給地方社會各層面的影響力，期許以打造優質球隊來激勵臺灣，尤其是南部在地人心。

聯盟對於新增球團事宜自始自終都採開放、審慎且積極態度，期間至少有5大企業或集團探尋加盟可能性，新北國王與高雄鋼鐵人是最終2支繳交加盟意向書之球團，並完成審核通過聯盟所設定之加盟門檻。

聯盟感謝2支新進球團認同P. LEAGUE+去年秉持新創公司勇於改變台灣籃球現狀之精神與理念，現在加盟成為P. LEAGUE+ 大家庭新成員後，將讓聯盟與原有4支球隊增添新血與動力，更期待一起攜手努力持續開創台灣籃球新局。

(中時 )