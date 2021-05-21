新北市長侯友宜近日屢遭綠營與相關人士攻擊，新北市副市長劉和然歸納近期四大攻勢，包括抹煞、惡意、造假與挑撥，直言對第一線同仁非常不公平；新北市長侯友宜說，對於所有批評他都虛心接受，但強調敵人只有病毒，炮口一致對外，團結打贏這場仗。

新北市府21日舉行疫情記者會，被問到近來屢遭網軍出征，是否是中央防疫不力想轉移焦點？劉和然說，從疫情開始，市長態度都抱持要共同面對，只有彼此合作才能打贏戰役，當然不希望這波攻勢是中央刻意轉移焦點。

劉和然歸納近期的攻勢表示，第一個是「抹煞」，第一線同仁努力與市民配合，都希望用盡各種方法把疫情控制好，抹煞同仁努力非常不應該。

第二則是「惡意」，劉和然說，所有批評都虛心接受，但很多都是惡意批評，用錯誤數字呈現不實報導，例如防疫旅館與集中檢疫所，很多都是中央統籌中央控管，惡意態度非常不應該。

第三則是「造假」，劉和然說，網軍裡面有很多不實的內容，還有邊故事、編劇情，包括什麼72小時新北市府決策內容說新北不管中央指令，這些都是編故事、編劇本。

劉和然說，最後一個是「挑撥」，雙北是共同生活圈，新北跟北市一直保持密切聯繫，高中職以下停課都是共同合作，合作都來不及，挑撥雙北關係不值得鼓勵。

(中時 )