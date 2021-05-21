基隆市政府公布家庭群聚關係圖。（基市府提供）

基隆市政府公布家庭群聚關係圖。（基市府提供）

基隆市長林右昌下午公布3張群聚關係圖，全與萬華接觸史、旅遊史有關，都是指標個案曾到過萬華，回家後再傳染給家人，造成數個家庭相繼染疫。他呼籲，外出必須戴口罩，也要做好防疫措施，返家後避免與家人有親密接觸。

根據3張群聚關聯圖，案2449老婦人，與案2446女兒、案2448外籍看護同住，女兒因曾有萬華群聚史又身體不適，帶家人採檢後全數中鏢，但基市府發現，50多歲的婦人案2089，過去常常到案2449家作客，後續也傳染給大女兒2304，被列為群聚指標個案，也就是說，1次有2個家庭因群聚造成感染。

此外，外界矚目的成功市場攤販（案2654），先前曾去過西門町紅寶石歌廳，確診後再傳給女兒案3087、女婿案3086及兒子案3085。另，案2565、2566是朋友關係，2人曾前往萬華美金茶藝館，案2566回家後傳給妻小（案3088、3089），全為家庭群聚案件。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時 )