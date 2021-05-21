亞東醫院視訊門診步驟。（亞東醫院提供）

亞東醫院配合疫情實施門診降載，為保障疫情下民眾的就醫需求，下周一（24日）起提供遠距看診服務，運用與遠傳電信開發的視訊診療平台，由院內醫師視訊看診，明（22日）起開放心臟內科、泌尿科、新陳代謝科等遠距門診預約。

亞東醫院表示，過去在新北市石碇區、萬里區及連江縣等地已提供皮膚科與眼科的遠距診療服務，受當地居民肯定。疫情期間為顧及民眾就醫及領用慢性病藥箋的需求，亞東醫院擴大遠距平台應用，讓醫師可以透過視訊看診或開立處方箋。

24日起開放心臟內科、肝膽胃腸科、泌尿科、放射腫瘤科、神經內科、家醫科、新陳代謝科、小兒科、健檢中心等視訊門診，後續亦會持續增開診別與科別。

亞東醫院說明，民眾利用亞東醫院民眾APP線上掛號後，即可連動院內的掛號系統，不須再人工建檔掛號。民眾可於周一到周六上午8時至下午5時電諮詢。另外，病人或家屬可持健保卡到醫院戶外領藥得來速繳費與領藥，服務時間到晚上9時，遠距門診收費比照一般門診標準。

亞東醫院日前爆發院內群聚感染，原累計14例確診，其中台北榮民總醫院鳳林分院某護理師一採陰性、二採轉陽性，昨天三採結果陰性，確診數降為13例，今未新增確診人數。

(中時 )