疫情追追追！從華航諾富特到萬華清茶館 全台確診大爆發

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市今(21日)新增127例本土個案，台北市長柯文哲下午在記者會中公布每個行政區感染狀況(本土加境外移入數字)，其中以萬華區最多，各區人數曝光。

柯文哲今在會中表示，昨天快篩1240位，快篩陽性佔5.1%，從統計數據上看，現在在5%上下，一般講疫情、做快篩反應大約是一周前狀況，那麼一開始那一波可能是阿公店有關，這一波可能反應母親節周末活動的狀況，北市嚴格管制是上周五開始，到底這周嚴格管制效果如何，還要等幾天才確定，目前疫情沒有擴大，維持存在的狀況，有再蔓延狀態，但北市不是再擴大。

柯文哲說，有人在問能不能公布每行政區感染狀況，因此也拿出統計，但他說，一般來講這是要到PCR出來才有的統計，事實上這幾天快篩做的，還有大概3、400人還沒加進去；他也說，現在也沒辦法疫調，現在做疫調反而有假象的安全感，所以現在起應該是假設你旁邊的人可能感染，這段時間就要嚴格加強防疫措施、降低活動，避免疫情擴散。

柯文哲最新說明

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(中時新聞網)