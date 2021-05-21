新冠肺炎疫情持續延燒，台南市4家夜市自發性休市，鹽水區、善化區2牛墟市集也公告休市到5月底，持續營業的夜市攤商比遊客還多，夜市管委會因怕得罪攤商，不願主動宣布休市，正觀望中。
台南市政府日前祭出夜市防疫規範，取消共食區，熟食一律外帶，禁止內用且不能邊走邊吃，違規者將依傳染病防治法開罰，疫情延燒加上法令限制，各家夜市生意大受影響，台南市已有4家夜市決定暫停營業至28日。
台南市市場處表示，4家停業的夜市為白河區國泰路夜市停業至23日、安南區土城聖母廟夜市停業至27日、鹽水區夜市停業至26日；新營中華路夜市停業至29日。
另外鹽水區與善化區牛墟市集公告休市至5月底，視疫情情況公告恢復營業時間。
事實上現有還在營業的夜市，生意都因疫情大受影響，有的夜市攤商比遊客還多，多數夜市管委會因怕得罪招攬的攤商，遲遲不敢主動宣布暫停營業。台南市市場處表示，為減少群聚，保護社區民眾健康，現階段會鼓勵其他夜市也加入暫時停業行列。
台南市長黃偉哲已要求市府各相關單位派員至商圈、市場及夜市宣導，呼籲民眾外出必須全程配戴口罩，遇勸導不聽或惡言相向者，將於蒐證後移送各業管單位依相關法令進行裁罰。
(中時 )
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