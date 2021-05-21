隨著疫情升溫，台中市傳出本土確診案例後，為防疫緊急應變政策，北區公所20日起啟動異地辦公，第二辦公室在健行里明新里聯合活動中心（西屯路1段319巷20號），每日上午9點所有主管進行遠端視訊會議，持續進行超前防疫準備，為民服務不間斷。
原本在健行里明新里聯合活動中心，暫時作為北區公所的第二辦公室，周一到周五的場內活動暫停，異地辦公的空間，因應安全社交距離，設置1.5公尺的間隔，辦公同仁定期以電腦連線方式，與本部的主管視訊會議。
疫情嚴峻，北區公所全面暫停民政志工值勤，改由同仁執勤櫃台服務民眾，公所規劃運用1樓大廳實施聯合辦公，受理民眾申請案及洽公，減少進入內部外，並進一步實施異地分艙分流上班，健行里明新里聯合活動中心也有服務窗口，可就近多加利用。
北區公所區長柯宏黛指出，民眾共同配合疫情防範，除洽公接受額溫量測、配戴口罩並實名制，非常時期儘量多利用電話洽詢及線上申辦，減少出入公共場所，期許透過全民防範，共同度過難關。
(中時 )
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