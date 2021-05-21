醫護人員全天都戴著口罩，院裡院外都不敢摘下，下班才敢拿下口罩，口罩痕深深烙印照臉上。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

醫護人員全天都戴著口罩，院裡院外都不敢摘下，下班才敢拿下口罩，口罩痕深深烙印照臉上。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

篩檢人員頂著烈日在戶外幫民眾篩檢，防護衣包裹全身密不透風，辛苦程度絕非一般人能想像。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

彰化新冠肺炎疫情嚴峻，縣府匡列篩檢對象屢創新高，縣內篩檢人數已超過4000人，衛生局也擴大篩檢量能，指定縣內10醫院設立快篩站，其中負責「麗園專案」的部立彰化醫院，自疫情大爆發後短短幾天篩檢人數就超過1500人，醫護人員全天穿著悶熱的防護衣守在第一線，令人不捨，許多民眾送上飲料、食物等，替護理人員加油。

彰化確診人數已經突破60人，自最早疫情爆發後，彰化醫院負責芳苑普天宮、福興某宮廟、加上麗園飯店、溪湖湳底社區等，公費篩檢就將近1500人，加上自費到醫院篩檢的民眾累積萬人，彰化醫院部分科別調動人員，全院總動員，就是為了加速篩檢速度，找出所有確診者，防止疫情擴大蔓延。

彰化醫院表示，截至目前彰化醫院協助篩檢已經突破萬人，包含公費篩檢2836人、自費篩檢7776人，但這些數字包含外縣市民眾，有時部彰篩檢團隊會跨縣市協助篩檢，而以縣內來說、麗園專案篩檢700餘人、溪湖湳底社區300，再加上之前芳苑、福興匡列等等，縣內公、自費篩檢人數少說突破3000人。

彰化醫院說，篩檢團隊是由各科醫師、護理師輪流出動，部分行政人員也投入其中，整間醫院上下動員人力超過百人，還有辛苦幕後的檢驗師不斷檢驗，就是希望能夠加大篩檢量能，過程雖然辛苦，但所有同仁都全心全意投入，齊心對抗疫情。

彰化醫院強調，少數民眾可能因天氣、篩檢時間等心煩氣躁，出現不耐煩甚至怒罵情形，但最近已經緩和很多，甚至有民眾外送飲料到篩檢站，也感謝民眾體諒，目前衛生局也加大篩檢量能，相信能夠有效提升篩檢量能，也感謝民眾配合，一起齊心抗疫，防堵疫情擴散。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時 )