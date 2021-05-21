【旅遊經 編輯部報導】

太魯閣國家公園管理處Youth Camp活動今(2021)年已經邁入第13年，每年都吸引許多高中青年報名參加，深受好評。今年暑假規劃主題為「太魯閣穿梭記」，活動將於7月29～31日（星期四、五、六）開辦，並於5月24日上午10時起開始受理網路報名，活動僅有1梯次，限額30個名額，費用為＄1,500。

綠水文山步道上日治時期的駁坎（太管處資料照片）

遠從一千多年前的十三行文化普洛灣類型人群、三百多年前的太魯閣族人或日治時期警備道路至現今公路，人在這片高山深谷的活動未曾停歇。今年暑假三天兩夜的活動，將帶領學員一同探訪太魯閣的古道和舊部落，包含歷經900年前十三行文化普洛灣類型人群、300年前的太魯閣族人、百年前的日治時期到現今都有人群活動的布洛灣。還有日治時期修建串聯太魯閣族部落的警備道路—綠水文山步道及太魯閣峽谷中的日治古道舊跡，也安排走訪布洛灣山月吊橋，觀察峽谷地景及百年來的歷史進程，藉由專業解說員的領路，帶領學員穿梭古今，拼接與見證太魯閣的歷史拼圖。而夜間則由星象專家帶領大家認識天文星空，也請山域經驗豐富的專家分享登山經驗及安全，活動內容非常豐富。

今年Youth Camp活動時間為7月29～31日（星期四、五、六），共招收30名學員，6月7日截止報名，採線上報名方式。全程參與學員均可獲得太管處頒發的學習證書，為此行留下美好的印證與回憶。報名對象，包括：高中、職（含五專1~3年級）在學學生、應屆畢業生，或是即將進入高中校園的高中新鮮人都可報名參加！相關訊息，可至系列網址查詢及報名！

(中時新聞網)